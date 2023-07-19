Матыцин — о словах Исинбаевой: недопустимо так относиться к воинскому званию

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал слова двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой, которая ранее назвала номинальными свои воинские звания.
«Здесь абсолютно однозначная оценка — недопустимо так относиться к воинскому званию, к гражданской позиции и событиям, которые происходят в твоей родной стране. Каждый человек, любящий свою страну, однозначно отрицательно относится к таким заявлениям», — приводит слова Матыцина ТАСС.
Напомним, ранее майор Елена Исинбаева заявила, что воинские звания, которые она получила в период выступления за ЦСКА, имеют номинальный характер и никак не скажутся на её работе в Международном олимпийском комитете (МОК). Бывшая спортсменка подверглась критике за эти слова.
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