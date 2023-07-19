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Валуев: говорить, что Исинбаева не была связана с российской армией, — абсолютная неправда

Валуев: говорить, что Исинбаева не была связана с российской армией, — абсолютная неправда
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Бывший российский боксёр Николай Валуев, ныне являющийся депутатом Госдумы, отреагировал на критику, обрушившуюся на двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву после информации о её жизни в Испании и заявления спортсменки о номинальности её российских воинских званий и государственных наград.

«Надеяться на какое-то реальное участие Исинбаевой внутри МОК мы не должны. Мы не должны надеяться на то, что Елена Исинбаева встанет посреди какого-то заседания и скажет: «Вы не правы, вы блокируете Россию по политическому принципу». Не будем удивляться, не будем в розовых очках ходить. Просто переворачиваем страницу. А всё остальное – это рассуждения.

Можно очень сильно нагнетать эту историю, но Елена Исинбаева уже своё отпрыгала. Уехала за границу жить. Она, судя по всему, всегда этого хотела, как и было в то время, когда она выступала. Бóльшую часть времени она проводила за границей в тренировочных лагерях и прочее, она вполне привыкшая там жить.

Сегодня, чтобы известному публичному человеку с российским паспортом (если у неё остался таковой), находиться за границей с активами и всем остальным… её, скорее всего, фактически поставили на развилку. Это может касаться многих вещей: недвижимости, поста в Международном олимпийском комитете.

Исинбаева выбрала недосказанность, высказавшись (что, конечно, неправда) об абсолютном отсутствии связи с российской армией. Потому что она выступала в структуре российской армии. Все, кто выступают за ЦСКА – это военные. С погонами, со званиями. И спортсмены тоже. Поэтому говорить, что она не была военным человеком – это правда. Но говорить, что она не была связана с армией, – это абсолютная неправда. Но МОК устроило её высказывание. Исинбаева решила, что она будет релокантом, ещё и сохранила пост в МОК.

Исинбаева не первая, кто это сделал. Но какого-то обвального решения менять гражданство, отказываться от своего прошлого или от части своего прошлого – среди российских спортсменов я такого массового движения вообще не замечаю. И это очень приятно. Просто в ту часть, которая релокантная, попала Исинбаева. Ну что? Живём с тем, что имеем. У нас есть, была великая спортсменка с кучей олимпийских рекордов по прыжкам с шестом.

Если мы хотим обсудить моральную сторону дела – это одно. Если мы хотим чисто помнить, когда эти рекорды были совершены и какой флаг поднимался, то мы говорим – флаг России поднимался, Исинбаева выступала за Россию. А если мы говорим уже про нынешнее время, то это всё несколько с другим уклоном», — приводит слова Валуева «Газета.Ru».

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