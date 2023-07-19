Погачар прокомментировал провальный 17-й этап на «Тур де Франс»

Словенский велогонщик Тадей Погачар (UAE Team Emirates) высказался о неудачном для себя 17-м этапе веломногодневки «Тур де Франс». Спортсмен финишировал на 22-м месте, практически лишившись шансов догнать лидера генеральной классификации Йонаса Вингегора (Дания, Team Jumbo–Visma).

«Не знаю, что случилось. Чувствовал себя совершенно опустошённым на последнем подъёме. Я много ел в течение дня, но это не сказывалось на ногах. Это огромное разочарование, что я не смог атаковать так, как хотел.

Падение? Это действительно было невезение. Мы были на подъёме, формировался отрыв. Я был вторым или около того. Парень прямо передо мной немного притормозил и сменил линию. Я дотронулся до его колеса, и вуаля. Это случается», — приводит слова Погачара L'Equipe.