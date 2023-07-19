Вингегор: верю, что Погачар никогда не сдастся и что-то предпримет

Датский велогонщик Йонас Вингегор (Team Jumbo–Visma) после завершения 17-го этапа веломногодневки «Тур де Франс» высказался о шансах своего соперника в борьбе за первое место в генеральной классификации, Тадея Погачара (UAE Team Emirates). Словенец провалил этап, финишировав 22-м и увеличив своё отставание от Вингегора.
«Очевидно, я испытываю огромное облегчение, что лидирую [в общем зачёте] с преимуществом более семи минут, это здорово. Как я уже говорил, мы ещё не в Париже, и впереди ещё несколько сложных этапов, но я сделаю всё возможное. Верю, что Погачар никогда не сдастся, он что-то предпримет, и я должен быть готов отреагировать», — приводит слова Вингегора L'Equipe со ссылкой на телеканал France 2.
До финиша «Тур де Франс» — 2023 остаётся четыре этапа.
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