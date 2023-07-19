Международная федерация гимнастики допустила россиян до соревнований под своей эгидой

Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение допустить россиян до соревнований под своей эгидой в нейтральном статусе.
«Исполнительный комитет принял решение разрешить на строгих условиях участие спортсменов и персонала из России и Беларуси в санкционированных FIG мероприятиях, отмеченных в календаре FIG, в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов без какой-либо связи с Российской Федерацией или Беларусью, их национальными федерациями или национальными олимпийскими комитетами», — говорится в пресс-релизе организации.
Также в FIG рассказали, как будет проходить процедура возвращения россиян на международную арену.
«Любой спортсмен, желающий получить статус «нейтрального», должен будет подать заявку в FIG в соответствии со специальными правилами. Если все условия будут соблюдены, он получит такой статус. Спортсмены, получившие его, будут иметь право участвовать в соревнованиях под эгидой FIG с 1 января 2024 года», — заявили в организации.
Напомним, представители России и Беларуси были забанены FIG с марта 2022 года из-за ситуации на Украине.
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