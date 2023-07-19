Ирина Винер отреагировала на пресс-релиз FIG о допуске россиян на международную арену

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер сдержанно отреагировала на публикацию пресс-релиза Международной федерации гимнастики (FIG), в котором сообщается о решении вернуть российских спортсменов на международную арену под нейтральным статусом с 1 января 2024 года.

«Мне совершенно нечего сегодня комментировать, потому что абсолютно непонятно ничего», — приводит слова Винер ТАСС.

В ближайшие недели FIG разработает специальные правила и документы, на основании которых будет приниматься решение о предоставлении нейтрального статуса.

Напомним, представители России и Беларуси были забанены FIG с марта 2022 года из-за ситуации на Украине.