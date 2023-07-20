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Президент Международной федерации гимнастики объяснил решение о допуске россиян к турнирам

Президент Международной федерации гимнастики объяснил решение о допуске россиян к турнирам
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Президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ высказался о допуске российских и белорусских спортсменов к турнирам.

«Принимая российских и белорусских гимнасток для участия в соревнованиях в качестве независимых нейтральных спортсменов, Международная федерация гимнастики обеспечивает соблюдение прав всех спортсменов и посылает миру сигнал о том, что гимнастика стремится к миру», — приводит слова Ватанабэ Reuters.

Ранее в заявлении говорилось, что спортсмены будут допущены в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов без какой-либо связи с Российской Федерацией или Беларусью, их национальными федерациями или национальными олимпийскими комитетами.

Напомним, представители России и Беларуси были забанены FIG с марта 2022 года из-за ситуации на Украине.

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