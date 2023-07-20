Кабаева: мы приветствуем решение FIG о допуске россиян на турниры, но этого недостаточно

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева прокомментировала решение Международной федерации гимнастики (FIG) допустить российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.
«Мы приветствуем решение Международной федерации гимнастики о допуске российских спортсменов к соревнованиям. Однако этого недостаточно. Российские спортсмены должны иметь право выступать под своим флагом. Монополия отдельных стран на международные спортивные организации недопустима. Вмешательство политики в спорт разрушает его. Параллельно нужно создавать международную спортивную систему, которая была бы свободна от политики», — приводит слова Кабаевой ТАСС.
Напомним, в заявлении организации сообщалось, что спортсмены из России и Беларуси будут допущены на соревнования в качестве индивидуальных нейтральных атлетов без связи со своими странами, национальными федерациями и национальными олимпийскими комитетами.
- 20 июля 2023
-
12:59
-
12:00
-
10:13
-
02:01
-
00:53
- 19 июля 2023
-
22:57
-
22:08
-
21:48
-
21:23
-
20:24
-
20:06
-
19:53
-
19:23
-
18:28
-
17:41
-
14:42
-
14:13
-
13:47
-
12:45
-
11:44
-
10:59
-
10:29
-
04:07
-
03:25
-
00:02
- 18 июля 2023
-
23:26
-
23:00
-
22:25
-
21:12
-
19:43
-
19:20
-
19:06
-
18:27
-
18:09
-
17:22