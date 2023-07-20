Кабаева: мы приветствуем решение FIG о допуске россиян на турниры, но этого недостаточно

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева прокомментировала решение Международной федерации гимнастики (FIG) допустить российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

«Мы приветствуем решение Международной федерации гимнастики о допуске российских спортсменов к соревнованиям. Однако этого недостаточно. Российские спортсмены должны иметь право выступать под своим флагом. Монополия отдельных стран на международные спортивные организации недопустима. Вмешательство политики в спорт разрушает его. Параллельно нужно создавать международную спортивную систему, которая была бы свободна от политики», — приводит слова Кабаевой ТАСС.

Напомним, в заявлении организации сообщалось, что спортсмены из России и Беларуси будут допущены на соревнования в качестве индивидуальных нейтральных атлетов без связи со своими странами, национальными федерациями и национальными олимпийскими комитетами.