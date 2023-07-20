Вик Уайлд заявил, что хочет выступить на Олимпиаде-2026

Двукратный олимпийский чемпион 2014, бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года, 36-летний российский сноубордист американского происхождения Вик Уайлд заявил, что хочет выступить на Олимпийских играх – 2026, которые пройдут в Италии.
«Хочу ли я выступить в Милане в 2026 году? Да, хочу.
Есть ли у меня мотивация продолжать выступать? Да, если мы вернёмся, я буду на Олимпиаде.
А если не вернёмся? Тогда, наверное, не поеду (улыбается)», — сказал Уайлд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.
Российские атлеты в большинстве видов спорта уже почти полтора года отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В октябре Международный олимпийский комитет (МОК) должен решить, смогут ли россияне выступить на летней Олимпиаде-2024 в Париже.
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