Чемпионат мира по водным видам спорта: результаты соревнований 20 июля

В четверг, 20 июля, прошли соревнования чемпионата мира по водным видам спорта. Были разыграны три комплекта медалей в трёх видах спорта.
Результаты соревнований чемпионата мира по водным видам спорта 20 июля
Плавание. Открытая вода. Командные соревнования, 4х1500 м
1. Италия — 1:10.31,20
2. Венгрия +4,10
3. Австралия +55,50
Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин, 3 м
1. Цзунъюань Ван (Китай) – 538,10
2. Осмар Ольвера Ибарра (Мексика) – 507,50
3. Даои Лун (Китай) – 499,75
Синхронное плавание. Женщины. Дуэты. Произвольная программа
1. Анна-Мария Александри/Айрини-Марина Александри (Австрия) – 255,4583
2. Ван Люи/Ван Цяньи (Китай) – 255,2480
3. Моэ Хига/Масиро Ясунага (Япония) – 249,5167
20-й чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Фукуоке (Япония) с 14 по 30 июля. В рамках соревнований разыгрываются медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, плавании на открытой воде, водном поло и хайдайвинге.
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