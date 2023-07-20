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Чемпионат мира по водным видам спорта: результаты соревнований 20 июля

В четверг, 20 июля, прошли соревнования чемпионата мира по водным видам спорта. Были разыграны три комплекта медалей в трёх видах спорта.

Результаты соревнований чемпионата мира по водным видам спорта 20 июля

Плавание. Открытая вода. Командные соревнования, 4х1500 м

1. Италия — 1:10.31,20

2. Венгрия +4,10

3. Австралия +55,50

Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин, 3 м

1. Цзунъюань Ван (Китай) – 538,10

2. Осмар Ольвера Ибарра (Мексика) – 507,50

3. Даои Лун (Китай) – 499,75

Синхронное плавание. Женщины. Дуэты. Произвольная программа

1. Анна-Мария Александри/Айрини-Марина Александри (Австрия) – 255,4583

2. Ван Люи/Ван Цяньи (Китай) – 255,2480

3. Моэ Хига/Масиро Ясунага (Япония) – 249,5167

20-й чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Фукуоке (Япония) с 14 по 30 июля. В рамках соревнований разыгрываются медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, плавании на открытой воде, водном поло и хайдайвинге.