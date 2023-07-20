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Чемпионат мира по водным видам спорта: расписание соревнований 21 июля

Чемпионат мира по водным видам спорта: расписание соревнований 21 июля
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В пятницу, 21 июля, состоятся соревнования чемпионата мира по водным видам спорта. Будет разыграно два комплекта медалей в двух видах спорта.

Расписание соревнований чемпионата мира по водным видам спорта на 21 июля
Прыжки в воду

12:00 – Женщины. Трамплин, 3 метра.

Синхронное плавание

13:30 – Микст. Группы. Произвольная программа.

Также завершатся матчи группового этапа соревнований по водному поло среди мужских команд.

20-й чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Фукуоке (Япония) с 14 по 30 июля. В рамках соревнований разыгрываются медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, плавании на открытой воде, водном поло и хайдайвинге. Отметим, что соревнования по плаванию на открытой воде уже завершились, а старты пловцов в бассейне ещё не начались.

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