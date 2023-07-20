Василий Титов: в FIG знают о невозможности подписания россиянами политических деклараций

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов прокомментировал решение Международной федерации гимнастики (FIG) допустить российских и белорусских атлетов на соревнования под своей эгидой с 1 января 2024 года.
«Вынесенное исполкомом FIG решение является очень ответственным. Оно констатирует тот факт, что ни один международный турнир ни в одной гимнастической дисциплине без участия российских и белорусских спортсменов не является полноценным из-за падения соревновательного уровня.
Гимнасты будут допускаться с учётом тех критериев, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет. Допуск ожидается выборочным, думаю, критерии будут выработаны до конца августа. Уверен, о наших «красных линиях» в FIG знают. Я имею в виду в том числе невозможность подписания политических деклараций в обмен на получение нейтрального статуса. Но предлагаю дождаться сформулированных условий допуска», — приводит слова Титова ТАСС.
Напомним, гимнасты России и Беларуси были отстранены FIG с марта 2022 года из-за ситуации на Украине.
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