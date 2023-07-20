Винер — о допуске на старты FiG: сначала нужно услышать реакцию правительства и Минспорта

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер прокомментировала решение Международной федерации гимнастики (FIG) допустить российских и белорусских атлетов на соревнования под своей эгидой с 1 января 2024 года в нейтральном статусе.
«Сначала мы должны услышать реакцию нашей страны, правительства, Министерства спорта. Мне же пока сложно давать какие-либо комментарии. Сейчас говорят, что наши гимнасты смогут выступать в нейтральном статусе. А кто-то может объяснить, что это значит? На предыдущих Играх, когда наши ребята стояли на пьедестале, поднимался флаг ОКР, играла композиция Чайковского. А что будет в Париже? Пока сложно что-то объяснять.
Мне тяжело рассуждать, сможет ли сборная России по художественной гимнастике выступить на ОИ-2024. Ведь ещё вчера говорили, что нам позволят стартовать в команде беженцев. И как себе представить выступление без командного первенства? То есть, допустят только тех, кто стартует в индивидуальном? В таком случае в коллективе могут начаться обиды. Всё это напоминает историю с троянским конём. Получается, синхронистки, например, тоже никуда не поедут. Хотя эти решения позволяют вернуться к санкционированным FIG соревнованиям для российских и белорусских спортсменов, которые могут включать олимпийские квалификационные соревнования в Париже в 2024 году, решение о том, будут ли российские и белорусские спортсмены иметь право участвовать в Олимпийских играх в Париже в 2024 году, является обязанностью МОК», — приводит слова Винер RT.
Напомним, гимнастки России и Беларуси были отстранены FIG с марта 2022 года из-за ситуации на Украине.
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