В Кремле отреагировали на скандал вокруг олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на критику, обрушившуюся на двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву после информации о её жизни в Испании и заявления спортсменки о номинальности её российских воинских званий и государственных наград.
«Конечно, спортивная общественность жёстко реагирует на заявление Исинбаевой. Так получается, что, не зная, о чём шла речь, мы просто обрушиваемся на спортсменку, которой совсем недавно гордились. Она ничего не осуждала, она никого не критиковала, она выполняет свои функции, где она живёт, в конце концов, совершенно не важно. В честь неё столько раз играл наш гимн и поднимался наш флаг, что это надо помнить и нельзя забывать», — приводит слова Пескова ТАСС.
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