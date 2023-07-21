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Сергей Карякин рассказал, что его дом пытались ограбить после поддержки СВО

Сергей Карякин рассказал, что его дом пытались ограбить после поддержки СВО
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Обладатель кубка мира ФИДЕ, чемпион мира по быстрым шахматам и блицу российский шахматист Сергей Карякин рассказал, как его дом пытались ограбить после его заявления о поддержке специальной военной операции. Гроссмейстер подчеркнул, что постоянно получает угрозы в свой адрес.

«Угрозы поступают постоянно. Сказать, что я привык, неправильно, но уже как-то абстрагировался от этого. Действую по плану: «Собаки лают, караван идёт». Хотя, конечно, теоретически за какие-то вещи могу подать заявление в органы, люди порой переходят все грани. На меня было беспрецедентное давление в первые дни спецоперации. Огромная информационная атака. Без преувеличения, тысячи сообщений с угрозами. Более того, в прошлом году мой дом пытались ограбить.

Я публично никогда об этом не рассказывал. Не получилось у грабителей прорваться внутрь, сработала сигнализация, они убежали. Совпадение это или нет, каждый решит сам. Но будет очень странно, если это совпадение», — приводит слова Карякина «РИА Новости Спорт».

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