Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Сергей Карякин: Елена Исинбаева допустила ошибку. Поддержать её не могу

Сергей Карякин: Елена Исинбаева допустила ошибку. Поддержать её не могу
Аудио-версия:
Комментарии

Обладатель Кубка мира ФИДЕ, чемпион мира по быстрым шахматам и блицу российский шахматист Сергей Карякин высказался о заявлении двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой о номинальности её российских воинских званий и государственных наград.

«Я не очень поддерживаю, мягко говоря, все эти заявления про «человека мира». Всё равно есть паспорт и родина. С Еленой Исинбаевой мне доводилось неоднократно общаться, мы всегда были в хороших отношениях, но поддержать её не могу. Считаю, что она допустила ошибку, сказав такое. Однако всегда можно признать неправоту.

Воинское звание не может быть номинальным. Она даже встречалась с руководством Минобороны, Сергеем Кужугетовичем Шойгу. Какое там номинальное звание? Оно либо есть, либо его нет, третьего не дано», — приводит слова Карякина «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме
«Мои воинские звания носят номинальный характер». Великая Исинбаева отказалась от России?
«Мои воинские звания носят номинальный характер». Великая Исинбаева отказалась от России?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023