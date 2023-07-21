Сергей Карякин: Елена Исинбаева допустила ошибку. Поддержать её не могу

Обладатель Кубка мира ФИДЕ, чемпион мира по быстрым шахматам и блицу российский шахматист Сергей Карякин высказался о заявлении двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой о номинальности её российских воинских званий и государственных наград.

«Я не очень поддерживаю, мягко говоря, все эти заявления про «человека мира». Всё равно есть паспорт и родина. С Еленой Исинбаевой мне доводилось неоднократно общаться, мы всегда были в хороших отношениях, но поддержать её не могу. Считаю, что она допустила ошибку, сказав такое. Однако всегда можно признать неправоту.

Воинское звание не может быть номинальным. Она даже встречалась с руководством Минобороны, Сергеем Кужугетовичем Шойгу. Какое там номинальное звание? Оно либо есть, либо его нет, третьего не дано», — приводит слова Карякина «РИА Новости Спорт».