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«Отличный способ убить время». Шахматист Непомнящий признался, что часто играет в Warcraft

«Отличный способ убить время». Шахматист Непомнящий признался, что часто играет в Warcraft
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий рассказал, что любит в свободное время поиграть в компьютерные игры.

«Довольно часто играю в World of Warcraft, кстати. По крайней мере, когда есть свободное время и чем-то нужно его занять. Это отличный способ убить время. Из плюсов: можно играть против других игроков, как в «Доте», а можно в режиме PvE – это, как правило, менее эмоционально, более рутинно. Некий отдых.

Конечно, если говорить о профессионалах, то они вообще не отдыхают, играют целый день. Я, слава богу, играю не целый день, но заходил каждый вечер. Недавно шахматы вернулись в повестку дня, так что теперь играю меньше», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

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