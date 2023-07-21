«Это мне наука». Ян Непомнящий хотел отказаться от турнира в Бухаресте, который провалил

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий объяснил, почему сразу после проигранного матча за титул чемпиона мира выступил на турнире в Бухаресте и провалил его.

«От турнира в Бухаресте я вообще пытался отказаться. Я подписал контракт на участие ещё где-то в середине января, когда сроки чемпионского матча стояли раньше дней на десять. Потом матч передвинули вперёд, да и сложился он для меня сложно, как по срокам, так и по результату. Мне ребята говорили, что полезно продолжить играть, но я это мнение не разделял. Однако организаторы не пошли мне навстречу. В итоге получилось довольно грустно: поначалу я играл более-менее нормально, а потом стал наблюдать за лидерами со стороны, поскольку я мог бы набрать 6,0–6,5 очка, а набрал 3,5. Но это мне наука: иногда нужно с организаторами ругаться и до последнего стоять на своём», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.