Чемпионат мира по водным видам спорта: результаты соревнований 21 июля

В пятницу, 21 июля, состоялись соревнования чемпионата мира по водным видам спорта. Были разыграны два комплекта медалей в двух видах спорта. Золотые медали завоевали китайские спортсменки. В прыжках в воду с трёхметрового трамплина первенствовала Ивэнь Чэнь. Награды высшей пробы в произвольной программе групп по синхронному плаванию достались представительницам сборной Китая: Чан Хао, Фэн Юй, Ван Цыюэ, Ван Люи, Ван Цяньи, Сян Биньсюань, Сяо Яньнин и Чжан Яи.

Результаты соревнований чемпионата мира по водным видам спорта 21 июля

Прыжки в воду. Женщины. Трамплин, 3 метра

1. Ивэнь Чэнь (Китай) – 359,50

2. Яни Чан (Китай) – 341,50

3. Памела Вар (Канада) – 332,00

Синхронное плавание. Женщины. Группы. Произвольная программа

1. Китай — 329.1687

2. Япония — 317.8085

3. Украина — 256.2415

20-й чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Фукуоке (Япония) с 14 по 30 июля. В рамках соревнований разыгрываются медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, плавании на открытой воде, водном поло и хайдайвинге. Отметим, что соревнования по плаванию на открытой воде уже завершились, а старты пловцов в бассейне ещё не начались.