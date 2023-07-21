Чемпионат мира по водным видам спорта: расписание соревнований 22 июля

В субботу, 22 июля, состоятся соревнования чемпионата мира по водным видам спорта. Будет разыграно три комплекта наград в двух видах спорта. Этими стартами завершается программа первенства в прыжках в воду и синхронном плавании.

Расписание соревнований чемпионата мира по водным видам спорта на 22 июля

Синхронное плавание

4:00 – Микст. Дуэты. Произвольная программа

Прыжки в воду

9:30 – Микст. Синхронные прыжки. Трамплин, 3 метра

12:30 – Мужчины. Вышка, 10 метров

Также начнутся перекрёстные игры в соревнованиях по водному поло среди женских команд.

20-й чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Фукуоке (Япония) с 14 по 30 июля. В рамках соревнований разыгрываются медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, плавании на открытой воде, водном поло и хайдайвинге. Отметим, что соревнования по плаванию на открытой воде уже завершились, а старты пловцов в бассейне ещё не начались.