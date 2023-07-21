Сборная России по пляжному футболу стартовала в Кубке наций с победы над ОАЭ

Двумя матчами стартовал в Санкт-Петербурге Кубок наций – 2023 по пляжному футболу. Сборная России стартовала на турнире с победы над командой ОАЭ со счётом 3:0. Забитыми мячами отметились Фёдор Земсков, Артём Волошин и Андрей Котенев.
Для Земскова это 110-й гол в составе национальной команды. Фёдор вышел на шестую строчку в списке лучших бомбардиров сборной, обойдя Артура Папоротного, на счету которого 109 голов.
Сборная России в пятый раз в 2023 году одержала верх над ОАЭ. Ещё четыре победы были в товарищеских встречах.
В другом матче сборная Ирана обыграла команду Сенегала со счётом 5:1. Дублем в составе победителей отметился Махди Ширмохаммади. Также по голу у Сейедмахди Мирджалили, Мохаммадали Мохтари и Мовахеда Балторка. У Сенегала отличился Диане Мандионе.
Пляжный футбол. Кубок наций. Санкт-Петербург
1-й тур
Россия – ОАЭ – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).
Иран – Сенегал – 5:1 (3:1, 1:0, 1:0).
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