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Ирина Винер: не считаю, что Елену Исинбаеву нужно мазать сейчас чёрной краской

Ирина Винер: не считаю, что Елену Исинбаеву нужно мазать сейчас чёрной краской
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер выступила в защиту двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой.

Ранее Исинбаева, сообщая о возобновлении работы в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), назвала номинальным воинское звание майора, которое получила за выступление в составе ЦСКА. Напомним, российские спортсмены, принадлежащие к военным и силовым структурам, согласно рекомендациям МОК не могут претендовать на нейтральный статус.

«Я не считаю, что Елену Исинбаеву нужно мазать сейчас чёрной краской. Она была спортсменкой ЦСКА и не участвовала ни в каких военных мероприятиях. Лена просто принадлежала Центральному спортивному клубу армии, поэтому она и сказала, что имела к армии номинальное отношение. И разве она заявила что-то ещё криминальное?

Да, она сказала, что является человеком мира, значит, выбрала себе такой путь. Кто-то хочет быть патриотом своей страны, а кто-то — стать человеком мира. Она пошла по второму пути, а когда-то была прекрасной спортсменкой, очень долгое время защищала честь российского флага, была примером для молодёжи и показывала высочайшие результаты. И я думаю, что её сейчас не надо обливать грязью», — приводит слова Винер ТАСС.

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