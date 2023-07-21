Ирина Винер: не считаю, что Елену Исинбаеву нужно мазать сейчас чёрной краской

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер выступила в защиту двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой.
Ранее Исинбаева, сообщая о возобновлении работы в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), назвала номинальным воинское звание майора, которое получила за выступление в составе ЦСКА. Напомним, российские спортсмены, принадлежащие к военным и силовым структурам, согласно рекомендациям МОК не могут претендовать на нейтральный статус.
«Я не считаю, что Елену Исинбаеву нужно мазать сейчас чёрной краской. Она была спортсменкой ЦСКА и не участвовала ни в каких военных мероприятиях. Лена просто принадлежала Центральному спортивному клубу армии, поэтому она и сказала, что имела к армии номинальное отношение. И разве она заявила что-то ещё криминальное?
Да, она сказала, что является человеком мира, значит, выбрала себе такой путь. Кто-то хочет быть патриотом своей страны, а кто-то — стать человеком мира. Она пошла по второму пути, а когда-то была прекрасной спортсменкой, очень долгое время защищала честь российского флага, была примером для молодёжи и показывала высочайшие результаты. И я думаю, что её сейчас не надо обливать грязью», — приводит слова Винер ТАСС.
- 21 июля 2023
-
19:55
-
19:29
-
19:09
-
18:44
-
18:02
-
17:50
-
17:25
-
17:01
-
16:35
-
16:10
-
16:05
-
15:45
-
15:20
-
15:11
-
14:55
-
14:30
-
14:05
-
13:40
-
13:25
-
13:14
-
12:55
-
11:59
-
00:35
- 20 июля 2023
-
23:22
-
23:00
-
21:03
-
20:37
-
20:30
-
19:40
-
19:15
-
18:34
-
17:45
-
17:41
-
17:21
-
16:55