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Перед финальной классической партией в матче за титул чемпионки мира по шахматам ничья

Перед финальной классической партией в матче за титул чемпионки мира по шахматам ничья
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Сегодня, 21 июля, завершилась 11-я партия матча за звание чемпионки мира по шахматам 2023 года, в котором за победу борются действующая обладательница титула китаянка Цзюй Вэньцзюнь и её соотечественница, победительница турнира претенденток Лэй Тинцзе. В 11-й партии шахматистки сыграли вничью.

Тинцзе играла белыми фигурами. Партия завершилась вничью на 48-м ходу чёрных. Общий счёт матча остался ничейным — 5,5:5,5.

Финальная, 12-я партия с классическим контролем времени будет сыграна завтра, 22 июля, начало – в 10:00 мск. В случае ничьей сильнейшая шахматистка планеты определится на тай-брейке, который будет сыгран 23 июля.

Призовой фонд матча составляет € 500 тыс., 60% достанется победительнице.

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