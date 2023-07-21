Австралийская ватерполистка показала травмы после матча с Китаем на ЧМ-2023

Австралийская ватерполистка Тилли Кернс показала свои травмы после матча с Китаем на чемпионате мира по водным видам спорта в Японии.
Сборная Австралии обыграла представительниц Поднебесной со счётом 11:7 и заняла второе место в группе А. В стыковых матчах за выход в четвертьфинал турнира в Фукуоке австралийские ватерполистки сыграют со сборной Израиля.
Фото: Личный архив Тилли Кернс
Сборная Китая не выиграла на чемпионате мира ни одного матча, но усилия, которые китайские ватерполистки прилагали для победы, хорошо заметны в виде глубоких царапин на груди Кернс. По правилам, ногти ватерполисток подлежат проверке перед игрой, однако этого явно не произошло.
Кернс выступала в составе сборной Австралии по водному поло на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Её команда заняла пятое место, в четвертьфинале проиграв сборной России со счётом 8:9. Теперь Тилли надеется вновь выступить на Играх в 2024 году.
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