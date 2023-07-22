Появилось видео, на котором Ирина Винер зажигательно танцует под песню «Солнце Монако»
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В Сети появилось видео, на котором президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер зажигательно танцует под популярную песню «Солнце Монако» с ученицами.
Видео доступно в телеграм-канале «Закулисье спорта».
В четверг, 20 июля, 74-летняя Винер по указу президента России Владимира Путина была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Таким образом, она стала полным кавалером ордена.
Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение допустить россиян, забаненных в марте 2022 года, до соревнований под своей эгидой в нейтральном статусе. Винер, комментируя данную новость, заявила, что с этим пока «ничего не ясно».
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