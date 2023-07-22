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Китаянка Цзюй Вэньцзюнь защитила титул чемпионки мира по шахматам

Китаянка Цзюй Вэньцзюнь защитила титул чемпионки мира по шахматам
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Китайский гроссмейстер Цзюй Вэньцзюнь защитила титул чемпионки мира по шахматам. В заключительной, 12-й партии Вэньцзюнь обыграла победительницу турнира претенденток, соотечественницу Лэй Тинцзе. Таким образом, итоговый счёт матча стал 6,5:5,5.

Стоит отметить, что Вэньцзюнь владеет женской мировой шахматной короной с 2018 года, тогда шахматистка в матче за титул обыграла 16-ю чемпионку мира соотечественницу Тань Чжунъи.

Напомним, престижные соревнования проходили в Шанхае и Чунцине (Китай). Их призовой фонд составил € 500 тыс., из которых € 300 тыс. достанутся Вэньцзюнь, а оставшиеся € 200 тыс. — Тинцзе.

У мужчин мировую шахматную корону в этом году также завоевал представитель Китая — Дин Лижэнь, в финале он обыграл россиянина Яна Непомнящего.

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