Наследный принц Дании поздравил Вингегора с победой в «Тур де Франс»
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Кронпринц Дании Фредерик поздравил датского велогонщика Йонаса Вингегора с победой в многодневке «Тур де Франс». После 20 этапов Вингегор является лидером общего зачёта соревнований.
«Какое достижение Йонаса Вингегора! Я поздравил его с действительно уникальным выступлением на «Тур де Франс». Теперь всё, что осталось сделать, — это с честью выступить в Париже и получить поздравления», — написал кронпринц Фредерик на странице в социальных сетях.
«Наследный принц Дании позвонил мне сразу после гонки и поздравил. Он сказал, что мои выступления впечатлили его. Он был очень рад», — сказал Вингегор после гонки.
Сегодня, 23 июля, состоится финальный этап веломногодневки «Тур де Франс». Велогонщики проедут по маршруту с финишем на Елисейских Полях.
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