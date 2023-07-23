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Наследный принц Дании поздравил Вингегора с победой в «Тур де Франс»

Наследный принц Дании поздравил Вингегора с победой в «Тур де Франс»
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Кронпринц Дании Фредерик поздравил датского велогонщика Йонаса Вингегора с победой в многодневке «Тур де Франс». После 20 этапов Вингегор является лидером общего зачёта соревнований.

«Какое достижение Йонаса Вингегора! Я поздравил его с действительно уникальным выступлением на «Тур де Франс». Теперь всё, что осталось сделать, — это с честью выступить в Париже и получить поздравления», — написал кронпринц Фредерик на странице в социальных сетях.

«Наследный принц Дании позвонил мне сразу после гонки и поздравил. Он сказал, что мои выступления впечатлили его. Он был очень рад», — сказал Вингегор после гонки.

Сегодня, 23 июля, состоится финальный этап веломногодневки «Тур де Франс». Велогонщики проедут по маршруту с финишем на Елисейских Полях.

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