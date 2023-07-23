Австралийка установила новый мировой рекорд в плавании на дистанции 400 м вольным стилем
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Австралийская пловчиха Ариарне Титмус выиграла золото чемпионата мира по водным видам спорта в Фукуоке (Япония) на дистанции 400 метров вольным стилем и установила новый мировой рекорд.
Спортсменка преодолела дистанцию в финальном заплыве за 3 минуты 55,38 секунды. Второе место заняла американская пловчиха Кэти Ледеки, отставание которой составило 3,35 секунды. Бронзу завоевала новозеландская спортсменка Эрика Фэйрвезер (+4,21).
Прошлый мировой рекорд на этой дистанции принадлежал канадской пловчихе Саммер Макинтош и составлял 3 минуты 56,08 секунды. Макинтош установила этот рекорд в марте текущего года на соревнованиях в Канаде. На этом чемпионате мира канадка заняла четвёртое место. Её отставание составило 4,56 секунды.
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