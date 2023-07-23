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Тренер сборной России по пляжному футболу прокомментировал победу на Кубке наций

Тренер сборной России по пляжному футболу прокомментировал победу на Кубке наций
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Тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв оценил победу команды на первом турнире после отстранения. Сегодня, 23 июля, сборная победила на международном Кубке наций, проходившем в Санкт-Петербурге.

«Турнир получился тяжелейшим. И очень ответственным, потому что в такое время мы получили возможность сыграть с топовыми сборными. К счастью, не ударили в грязь лицом и показали хороший футбол. И сегодняшняя победа — вишенка на торте, обе сборные показали футбол мирового уровня. К счастью, победа осталась за нами. Мы сыграли даже чуточку лучше моих ожиданий», — цитирует Лихачёва ТАСС.

Турнир в Петербурге проходил с 21 по 23 июля. Сборная России победила на пути к титулу команды ОАЭ, Сенегала и Ирана.

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