Тренер сборной России по пляжному футболу прокомментировал победу на Кубке наций

Тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв оценил победу команды на первом турнире после отстранения. Сегодня, 23 июля, сборная победила на международном Кубке наций, проходившем в Санкт-Петербурге.

«Турнир получился тяжелейшим. И очень ответственным, потому что в такое время мы получили возможность сыграть с топовыми сборными. К счастью, не ударили в грязь лицом и показали хороший футбол. И сегодняшняя победа — вишенка на торте, обе сборные показали футбол мирового уровня. К счастью, победа осталась за нами. Мы сыграли даже чуточку лучше моих ожиданий», — цитирует Лихачёва ТАСС.

Турнир в Петербурге проходил с 21 по 23 июля. Сборная России победила на пути к титулу команды ОАЭ, Сенегала и Ирана.