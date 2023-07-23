Капитан сборной России по пляжному футболу прокомментировал победу на турнире в Петербурге

Капитан сборной России по пляжному футболу Антон Шкарин прокомментировал победу команды на Кубке наций, проходившем в Санкт-Петербурге с 21 по 23 июля. Российский спортсмены по ходу турнира обыграли сборные ОАЭ, Сенегала и Ирана.

«Мы очень рады победить, особенно с учётом того, что сборная полтора года не посещала крупных международных турниров. Спасибо организаторам за проведение такого турнира, на который приехали действительно очень сильные команды. Для нас это была большая проверка. Результатом мы довольны, но что касается качества игры, то стремиться, безусловно, ещё есть к чему — прежде всего в позиционном нападении.

Поскольку мы давно не играли, то переживали за результат. Хорошо, что так всё закончилось. Благодарю партнёров по команде и болельщиков, которые сегодня нам очень сильно помогли», — приводит слова спортсмена ТАСС.