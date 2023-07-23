Министр спорта Украины: российская сторона всё расшатывает, мы не получали письмо Иванчука

Министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт прокомментировал ситуацию с невозможностью украинского гроссмейстера Василия Иванчука покинуть территорию страны для участия в Кубке мира Международной шахматной федерации (ФИДЕ), который пройдёт в Баку (Азербайджан). Ранее о проблемах спортсмена с получением разрешения на выезд из Украины писала ФИДЕ.

«Хочу, чтобы услышали все украинцы и вся наша спортивная отрасль. Всемирная федерация, руководимая россиянином Дворковичем, которого мы ещё в марте подали на санкции, расшатывает эту ситуацию, поэтому на этих соревнованиях будут представлены российские спортсмены.

Чтобы все поняли, я каждый день в связи с президентом украинской федерации господином Капустиным. Федерация всеукраинская мне ни одного письма не написала о пересечении границы. Есть процедура, согласно которой федерация должна отправить письмо в Минмолодёжьспорт. Тогда мы проверяем, есть ли такие соревнования, отслеживаем, появятся ли там русские и белорусы, а затем предоставляем возможность участвовать в этих соревнованиях.

Чтобы вы поняли, ни одно письмо не поступало в Министерство. Это расшатывает российская федерация, и подхватывают наши украинские… Возможно, поддерживающие эту федерацию.

Мы работаем, как и работали, у нас практически все спортсмены пересекают границу, участвуют в международных соревнованиях.

Но, к сожалению, кому-то выгодно, чтобы я сейчас стал не героем, а каким-то врагом наших спортсменов», — цитирует министра ua.tribuna.com.

Напомним, Василий Иванчук получил уайлд-кард от ФИДЕ для участия на турнире в Баку, однако спортсмен не может получить от Министерства спорта Украины разрешения на выезд из страны: согласно законодательству, граждане мужского пола моложе 60 лет не могут покинуть Украину без особого разрешения.

Кубок мира ФИДЕ пройдёт в Азербайджане с 30 июля по 24 августа 2023 года.