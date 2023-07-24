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Россиянка Дронова заняла седьмое место на первом этапе женского «Тур де Франс»

Россиянка Дронова заняла седьмое место на первом этапе женского «Тур де Франс»
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Завершился первый этап женской многодневки «Тур де Франс». Стартовая гонка проходила в Клермон-Ферране.

Первой 124-километровую дистанцию преодолела представительница Бельгии Лотте Копецки, показавшая время 3:03,59. Второй финишировала Лорена Вибес из Нидерландов (+0.45), а третьей — её соотечественница Шарлот Кул (+0.47).

Также в десятке сильнейших оказались Марианне Вос (Нидерланды, +0,51), Эшли Молман (ЮАР, +0,53), Деми Воллеринг (Нидерланды, +0,53), Тамара Дронова (Россия, +0.53), Сесилия Людвиг (Дания, +0.53), Мави Гарсия (Испания, +0.53) и Элиза Лонго (+0.53).

Женский «Тур де Франс» — 2023 проходит с 23 по 30 июля. Многодневка включает в себя восемь этапов, общий маршрут составит 956 километров.

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