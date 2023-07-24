Человек, избивший шахматного арбитра в Санкт-Петербурге, оказался его коллегой

Стали известны подробности инцидента в шахматном клубе «Петровская ладья», сообщается в телеграм-канале полиции Санкт-Петербурга.

Организатор шахматных турниров Сергей Видякин был ранен и избит коллегой. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

«В ходе проверки установлено, что накануне вечером в помещении клуба после совместного распития спиртных напитков между потерпевшим и его коллегой возник конфликт, в ходе которого последний нанёс множественные травмы своему оппоненту», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что свидетелей произошедшего нет, так как Видякин был единственным работником, находившимся в клубе на момент происшествия, а все соревнования на территории организации в то время уже завершились.