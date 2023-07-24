Федерация шахмат Санкт-Петербурга даст оценку инциденту с дракой, когда получит материалы
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Председатель судейской коллегии Спортивной федерации шахмат Санкт-Петербурга Ольга Стяжкина высказалась о драке между двумя шахматными судьями, которая произошла в клубе «Петровская ладья».
«Когда мы получим материалы судебного дела, тогда, соответственно, и будет дана какая-то правовая оценка происшедшему. Пока дело находится в уголовной плоскости, и сначала должна быть дана правовая оценка тому, что произошло. Фамилии этих людей я не буду афишировать. Пока всё не будет оглашено в судебном порядке, мы не можем как-то комментировать эту ситуацию», — сказала Стяжкина в интервью «РИА Новости».
Ранее главный судья клуба был госпитализирован с ранением. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.
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