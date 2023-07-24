Определились все участники полуфинала женского чемпионата мира по водному поло
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В Фукуоко (Япония) продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. Сегодня, 24 июля, проходили матчи четвертьфинала женского турнира по водному поло.
В начале игрового дня Италия сенсационно обыграла действующих чемпионок мира из США со счётом 8:7. Американки завершили борьбу за медали после четырёх подряд побед на чемпионатах мира. Нидерланды победили Канаду — 17:10, Австралия обыграла Грецию — 9:8, а Испания прошла Венгрию — 12:9. В полуфинале чемпионата мира Италия сыграет с Нидерландами, а Австралия — с Испанией.
В матче за 15-е место Казахстан обыграл Аргентину — 10:8. В игре за 13-е место Китай победил Японию — 18:10. В матче за 11-е место Новая Зеландия сыграет с Южной Африкой, а девятое место разыграют Израиль и Франция.
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