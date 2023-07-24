Пловцы из Китая, Италии и США выиграли золотые медали чемпионата мира
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В Фукуоке (Япония) продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. Сегодня, 24 июля, проходили соревнования по плаванию.
В женском заплыве на 100 метров (баттерфляй) победу одержала Юйфэй Чжан (Китай), показавшая время 56.12. Второй стала Маргарет Макнил из Канады (+0.33). Бронзовую медаль выиграла американка Торри Хаск (+0.49).
У мужчин на дистанции 50 метров (баттерфляй) первое место занял итальянец Томас Чеккон (22.68), второе — португалец Диогу Матош Рибейру (+0.12), а третье — француз Максим Груссе (+0.14).
Завершал соревновательный день женский заплыв на 100 м (комплекс). Золотую медаль выиграла Кейт Дугласс из США (2:07.17), серебряную — её соотечественница Алекс Уолш (+0.80), а бронзовую — китаянка Итин Юй (+1.57).
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