Пловцы из Китая, Италии и США выиграли золотые медали чемпионата мира

В Фукуоке (Япония) продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. Сегодня, 24 июля, проходили соревнования по плаванию.

В женском заплыве на 100 метров (баттерфляй) победу одержала Юйфэй Чжан (Китай), показавшая время 56.12. Второй стала Маргарет Макнил из Канады (+0.33). Бронзовую медаль выиграла американка Торри Хаск (+0.49).

У мужчин на дистанции 50 метров (баттерфляй) первое место занял итальянец Томас Чеккон (22.68), второе — португалец Диогу Матош Рибейру (+0.12), а третье — француз Максим Груссе (+0.14).

Завершал соревновательный день женский заплыв на 100 м (комплекс). Золотую медаль выиграла Кейт Дугласс из США (2:07.17), серебряную — её соотечественница Алекс Уолш (+0.80), а бронзовую — китаянка Итин Юй (+1.57).