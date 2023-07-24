Чемпионат мира по водным видам спорта: результаты соревнований 24 июля

В понедельник, 24 июля, в Фукуоке (Япония), где проходит чемпионат мира по водным видам спорта, было разыграно четыре комплекта наград в плавании. В финальном заплыве на 100 метров брассом у мужчин были вручены три серебряные медали, так как даже фотофиниш не смог распределить спортсменов по местам.
Результаты соревнований чемпионата мира по водным видам спорта 24 июля
Плавание. Мужчины. Брасс, 100 м
1. Хайян Цинь (Китай) – 57,69.
2. Николо Мартиненги (Италия) – 58,72
2. Арно Камминга (Нидерланды) – 58,72
2. Ник Финк (США) — 58,72
Баттерфляй, 50 м
1. Томас Чеккон (Италия) – 22,68.
2. Диогу Матош Рибейру (Португалия) – 22,80.
3. Максим Груссе (Франция) – 22,82
Женщины. Баттерфляй, 100 м
1. Юйфэй Чжан (Китай) – 56,12.
2. Маргарет Макнил (Канада) — 56,45
3. Торри Хаск (США) – 56,61
Комплексное плавание, 200 м
1. Кейт Дугласс (США) – 2.07,17.
2. Алекс Уолш (США) – 2.07,97.
3. Итин Юй (Китай) – 2.08,74.
Также определились полуфинальные пары женского турнира по водному поло: Италия сыграет с Нидерландами, а Австралия — с Испанией.
20-й чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Фукуоке (Япония) с 14 по 30 июля. В рамках соревнований разыгрываются медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, плавании на открытой воде, водном поло и хайдайвинге.
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