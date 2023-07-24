Чемпионат мира по водным видам спорта: результаты соревнований 24 июля

В понедельник, 24 июля, в Фукуоке (Япония), где проходит чемпионат мира по водным видам спорта, было разыграно четыре комплекта наград в плавании. В финальном заплыве на 100 метров брассом у мужчин были вручены три серебряные медали, так как даже фотофиниш не смог распределить спортсменов по местам.

Результаты соревнований чемпионата мира по водным видам спорта 24 июля

Плавание. Мужчины. Брасс, 100 м

1. Хайян Цинь (Китай) – 57,69.

2. Николо Мартиненги (Италия) – 58,72

2. Арно Камминга (Нидерланды) – 58,72

2. Ник Финк (США) — 58,72

Баттерфляй, 50 м

1. Томас Чеккон (Италия) – 22,68.

2. Диогу Матош Рибейру (Португалия) – 22,80.

3. Максим Груссе (Франция) – 22,82

Женщины. Баттерфляй, 100 м

1. Юйфэй Чжан (Китай) – 56,12.

2. Маргарет Макнил (Канада) — 56,45

3. Торри Хаск (США) – 56,61

Комплексное плавание, 200 м

1. Кейт Дугласс (США) – 2.07,17.

2. Алекс Уолш (США) – 2.07,97.

3. Итин Юй (Китай) – 2.08,74.

Также определились полуфинальные пары женского турнира по водному поло: Италия сыграет с Нидерландами, а Австралия — с Испанией.

20-й чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Фукуоке (Япония) с 14 по 30 июля. В рамках соревнований разыгрываются медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, плавании на открытой воде, водном поло и хайдайвинге.