Участников финала Кубка России по плаванию мотивировали призом в миллион рублей

Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников рассказал о специальном призе, который получит спортсмен, повторивший или превзошедший результат, показанный победителем параллельно проходящего в Фукуоке (Япония) чемпионата мира.

Российские пловцы второй год отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Финал Кубка России по плаванию стартует в Казани завтра, 25 июля.

«Ожидаю выступление наших спортсменов на самом высоком уровне. Мы сделали все, чтобы спортивные и материальные интересы совпадали. В Казани спортсмен, выигравший или повторивший результат чемпиона мира в Фукуоке, будет награжден миллионом рублей. Это официальное решение, оно утверждено президиумом.

Мы также допускаем возможность участия сборной России в эстафете, чтобы ее результат сравнить с результатами на чемпионате мира. На совещании по заявкам рассмотрим возможность выступления сборной», — приводит слова Сальникова «РИА Новости Спорт».