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Гонки дронов и лазерный бой включены во Всероссийский реестр видов спорта

Гонки дронов и лазерный бой включены во Всероссийский реестр видов спорта
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Министерство спорта Российской Федерации признало и включило во Всероссийский реестр видов спорта гонки дронов (беспилотных воздушных судов), лазерный бой, воздушную гимнастику, многоборье ГТО («Готов к труду и обороне») и брейкинг, соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Эти дисциплины включены в реестр видов спорта, которые не являются национальными, военно-прикладными и служебно-прикладными, а также видами спорта, развитие которых осуществляется на общероссийском уровне.

Во Всероссийский реестр видов спорта, развитие которых осуществляется на общероссийском уровне, включены авиационные гонки и фиджитал-спорт. При этом двоеборье — тактическая стрельба и ритм-симулятор — признаны спортивными дисциплинами вида спорта «фиджитал-спорт».

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