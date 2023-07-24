Гонки дронов и лазерный бой включены во Всероссийский реестр видов спорта

Министерство спорта Российской Федерации признало и включило во Всероссийский реестр видов спорта гонки дронов (беспилотных воздушных судов), лазерный бой, воздушную гимнастику, многоборье ГТО («Готов к труду и обороне») и брейкинг, соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.
Эти дисциплины включены в реестр видов спорта, которые не являются национальными, военно-прикладными и служебно-прикладными, а также видами спорта, развитие которых осуществляется на общероссийском уровне.
Во Всероссийский реестр видов спорта, развитие которых осуществляется на общероссийском уровне, включены авиационные гонки и фиджитал-спорт. При этом двоеборье — тактическая стрельба и ритм-симулятор — признаны спортивными дисциплинами вида спорта «фиджитал-спорт».
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