На Кубке России определились медалисты в олимпийских классах яхт

С 17 по 24 июля в яхтенном порту «Смоленка» прошёл Кубок России в олимпийских классах яхт. В регате приняли участие 149 гонщиков из 10 регионов: Московской, Самарской, Саратовской и Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Владивостока, Севастополя, Москвы и Санкт-Петербурга.

Среди 49er первыми с преимуществом в шесть очков стали Даниил Усачев и Кирилл Ельчанинов (Санкт-Петербург, Крестовский остров). Вторую строчку заняли Василий Богданов (Санкт-Петербург, Крестовский остров) и Вячеслав Рожков (Тольятти, СШОР №6). На третьем месте Михаил Яцун (Краснодарский край) и Кирилл Бобошко (Москва, Московская академия).

В классе 49FX по итогам 14 гонок на первой строчке регату завершили Виктория Ликсанова и Диана Сабирова (Санкт-Петербург, Крестовский остров). Наталья Ермакова и Алёна Сухова (Тольятти, СШОР №6) заняли второе место, а замкнул первую тройку экипаж Екатерины Гусевой (Санкт-Петербург, Крестовский остров) и Полины Фирсовой (Сочи, КК ЦОП по парусному спорту).

Во флоте «Накра-17», где состоялись 15 гонок, победу одержали Вячеслав Шелудяков и Софья Киселёва (Ростовская обл., СШОР ЦОП-1/Академия). Серебро соревнований у Максима Семёнова и Алины Щетинкиной (Самарская обл., СШОР №6). Елизавета Жеребцова (Санкт-Петербург, Академия) и Михаил Ушков (Москва, Московская академия) – с бронзой.

Фото: Елена Разина

В мужском зачёте IQFoil по итогам 20 гонок победил Александр Аскеров (Сочи, СШОР по парусному спорту). Егор Жилин (Санкт-Петербург, Академия/Крестовский остров) стал серебряным призёром, а Владислав Бурмистренко (Санкт-Петербург, Крестовский остров) – бронзовым.

В женском IQFoil на протяжении всей регаты лидировала Таисия Стопченко (Академия/ШВСМ), она же стала победительницей регаты. Второе место заняла Яна Резникова (Москва, Московская академия), а Екатерина Ковалёва (Севастополь, СШ№5) стала третьей.

В завершающий день регаты в самых многочисленных классах состоялись медальные гонки. В эти гонки отобрались 10 лучших гонщиков в турнирной таблице. В классе 470 по итогам десяти гонок победу одержал экипаж Алисы Кирилюк (Москва, Московская академия) и Дениса Грибанова (Геленджик, КК СШОР по парусному спорту), лидировавший на протяжении всей регаты. Дмитрий Лаздин (Тольятти, СШОР №6) и Марина Фёдорова (Санкт-Петербург, Крестовский остров) взяли серебро соревнований. Борис Кучеренко (Санкт-Петербург, Крестовский остров) и Людмила Дмитриева (Саратов, Надежда Губернии) смогли удержать свою позицию и завершить регату на третьей строчке.

В «Лазер-стандарт» тройка лидеров была предопределена ещё до начала регаты. Первое место занял Сергей Комиссаров (Долгопрудный, СШОР по ЛВС/Академия), вторым стал Максим Николаев (Москва, Московская академия), а Даниил Крутских (Санкт-Петербург, Крестовский остров) финишировал на третьем месте.

На «Кубке России» в «Лазер-радиал» победила Екатерина Берёза (Санкт-Петербург, Крестовский остров), Луиза Галяутдинова (Москва, Московская академия) стала второй, а Софья Юнчикова (Анапа, СШОР по ВВС) – третьей.

В зачёте «Кубка содружества» в «Лазер-радиал» победительницей стала Татьяна Дроздовская (Минск, РЦОП по парусному спорту), выигравшая все десять гонок. Екатерина Санько (Минск, РЦОП по парусному спорту) завершила регату второй, а Екатерина Берёза (Санкт-Петербург, Крестовский остров) взяла бронзу.