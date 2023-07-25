World Aquactics примет решение по российским спортсменам в течение года

Международная федерация водных видов спорта World Aquactics примет решение по возможному допуску российских и белорусских спортсменов в течение 2023 года. Об этом сообщил глава организации Хусейн Аль-Мусаллам.

«У нас была однозначная позиция, мы не приглашали спортсменов из России и Беларуси. В апреле я поручил бюро назначить Морин Крус главой рабочей группы по этому вопросу. Морин и её команда делают отличную работу, и я им очень признателен. Они общались с заинтересованными лицами, опрашивали спортсменов. Многие поделились мнением и предложениями. Важно услышать как можно больше людей. Позднее в этом году мы решим этот вопрос, после чего сообщим об этом», — приводит слова Аль-Мусаллама Swimming World.