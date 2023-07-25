Российский пловец Минаков, проживающий в США: не планирую менять гражданство

Пловец Андрей Минаков, обучающийся в США, заявил, что не планирует менять гражданство.

«Как отношусь к тому, что некоторые спортсмены меняют гражданство? Это выбор каждого. В конце концов, каждый делает так, как ему удобно. Не возникало ли у меня таких мыслей? Вариант остаться после обучения никак не связан со сменой гражданства. Я буду жить там, где лучше всего будет тренироваться. На данный момент я представляю нашу страну и представлять кого-то другого не вижу возможным», — сказал Минаков в интервью «РИА Новости».

Ранее появилась информация, что комитет Госдумы по физической культуре и спорту готовит законопроект, обязывающий российских спортсменов выплачивать компенсацию в случае смены гражданства.