Российский пловец Минаков, проживающий в США: не планирую менять гражданство
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Пловец Андрей Минаков, обучающийся в США, заявил, что не планирует менять гражданство.
«Как отношусь к тому, что некоторые спортсмены меняют гражданство? Это выбор каждого. В конце концов, каждый делает так, как ему удобно. Не возникало ли у меня таких мыслей? Вариант остаться после обучения никак не связан со сменой гражданства. Я буду жить там, где лучше всего будет тренироваться. На данный момент я представляю нашу страну и представлять кого-то другого не вижу возможным», — сказал Минаков в интервью «РИА Новости».
Ранее появилась информация, что комитет Госдумы по физической культуре и спорту готовит законопроект, обязывающий российских спортсменов выплачивать компенсацию в случае смены гражданства.
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