Призёр Олимпийских игр Александр Зубков выдвинут в депутаты заксобрания Иркутской области

Российский бобслеист Александр Зубков включён в список кандидатов в депутаты законодательного собрания Иркутской области. Об этом сообщается в документе на сайте избирательной комиссии региона.

Зубков выдвигается от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Он стал одним из трёх кандидатов от этой партии в общеобластном списке.

Зубков выигрывал чемпионат мира в 2011 году, четыре раза побеждал на чемпионатах Европы, а также становился серебряным призёром Олимпийских игр 2006 года в Турине (Италия) и 2010 года в Ванкувере (Канада). На Олимпийских играх 2014 года в Сочи, где он был знаменосцем сборной России на церемонии открытия, Зубков выиграл две золотые медали, но затем был лишён наград по результатам антидопинговых расследований.