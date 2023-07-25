Спикер Совета Федерации: если МОК не допустит россиян, можно хоронить олимпийское движение

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Сейчас такой наступил судный час – если будет окончательно принято решение о недопуске, можно хоронить олимпийское движение, потому что большего вреда международному спорту нанести уже невозможно», — приводит слова Матвиенко «РИА Новости».

В 2022 году Международный олимпийский комитет отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях. Позже МОК порекомендовал международным спортивным федерациям допустить россиян и белорусов под нейтральным флагом при соблюдении ряда условий. В оргкомитете Олимпийских игр 2024 года заявили, что решение о возможном допуске будет принято не ранее сентября 2023 года.