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Спикер Совета Федерации: если МОК не допустит россиян, можно хоронить олимпийское движение

Спикер Совета Федерации: если МОК не допустит россиян, можно хоронить олимпийское движение
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Сейчас такой наступил судный час – если будет окончательно принято решение о недопуске, можно хоронить олимпийское движение, потому что большего вреда международному спорту нанести уже невозможно», — приводит слова Матвиенко «РИА Новости».

В 2022 году Международный олимпийский комитет отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях. Позже МОК порекомендовал международным спортивным федерациям допустить россиян и белорусов под нейтральным флагом при соблюдении ряда условий. В оргкомитете Олимпийских игр 2024 года заявили, что решение о возможном допуске будет принято не ранее сентября 2023 года.

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