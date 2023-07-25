Чемпионат мира по водным видам спорта: расписание соревнований 26 июля

В среду, 26 июля, на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Фукуоке (Япония), начнутся соревнования в хайдайвинге, а пловцы продолжат борьбу за медали. Всего в двух видах спорта будет разыграно шесть комплектов наград.
Расписание соревнований чемпионата мира по водным видам спорта на 26 июля
Хайдайвинг
6:00. Женщины. 20 метров
Плавание
14:02. Мужчины. Вольный стиль. 800 метров
14:17. Женщины. Вольный стиль. 200 метров
14:53. Мужчины. Баттерфляй. 200 метров
15:01. Мужчины. Брасс. 50 метров
15:48. Микст. Комплекс. Эстафета 4х100 метров
Также определятся финалисты в соревнованиях по водному поло среди женских команд.
20-й чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Фукуоке (Япония) с 14 по 30 июля. В рамках соревнований разыгрываются медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, плавании на открытой воде, водном поло и хайдайвинге.
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