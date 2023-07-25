Украинская саблистка Харлан согласно жеребьёвке должна сразиться с россиянкой на ЧМ-2023

Олимпийская чемпионка 2008 года, шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы по фехтованию на саблях украинка Ольга Харлан по результатам жеребьёвки на старте плей-офф чемпионата мира в Милане должна сразиться с россиянкой Анной Смирновой, выступающей под нейтральным флагом.
Ранее шпажист Игорь Рейзлин в первом раунде должен был соревноваться с россиянином Вадимом Анохиным, но снялся с турнира.
Накануне старта чемпионата мира президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев заявил, что украинцы пропустят все личные соревнования первенства планеты, где будут представлены россияне и белорусы.
Встреча Харлан и Смирновой по расписанию должна состояться 27 июля. На чемпионате мира, помимо наград, разыгрываются очки мирового рейтинга, согласно которому будут распределяться олимпийские лицензии.
- 25 июля 2023
-
20:18
-
19:42
-
19:16
-
18:56
-
17:57
-
16:41
-
16:12
-
15:28
-
15:08
-
13:45
-
10:50
-
10:34
-
09:48
-
09:33
-
00:51
- 24 июля 2023
-
23:48
-
23:17
-
23:06
-
23:00
-
22:31
-
21:39
-
21:11
-
18:29
-
16:45
-
14:47
-
14:36
-
14:02
-
12:54
-
12:31
-
11:39
-
11:37
-
11:18
-
09:55
-
09:45
-
09:13