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Украинская саблистка Харлан согласно жеребьёвке должна сразиться с россиянкой на ЧМ-2023

Украинская саблистка Харлан согласно жеребьёвке должна сразиться с россиянкой на ЧМ-2023
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Олимпийская чемпионка 2008 года, шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы по фехтованию на саблях украинка Ольга Харлан по результатам жеребьёвки на старте плей-офф чемпионата мира в Милане должна сразиться с россиянкой Анной Смирновой, выступающей под нейтральным флагом.

Ранее шпажист Игорь Рейзлин в первом раунде должен был соревноваться с россиянином Вадимом Анохиным, но снялся с турнира.

Накануне старта чемпионата мира президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев заявил, что украинцы пропустят все личные соревнования первенства планеты, где будут представлены россияне и белорусы.

Встреча Харлан и Смирновой по расписанию должна состояться 27 июля. На чемпионате мира, помимо наград, разыгрываются очки мирового рейтинга, согласно которому будут распределяться олимпийские лицензии.

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