Тамара Дронова опустилась на 7-е место в общем зачёте «Тур де Франс» после 3-го этапа

Гонщица из Нидерландов Лорена Вибес выиграла третий этап женской веломногодневки «Тур де Франс». В одно время с победительницей финишировали ещё семь спортсменок. Россиянка Тамара Дронова завершила этап в большой группе гонщиц, отставшей от лидирующей группы на две секунды.
Лидерство в общем зачёте сохранила представительница Бельгии Лотте Копеки. Дронова опустилась на седьмое место, отставая на 1 минуту 5 секунд.
Велошоссе. Женский «Тур де Франс». Третий этап. Коллонж-ла-Руж – Монтиньяк-Ласко, 147,2 км
1. Лорена Вибес (Нидерланды, SD Worx — Protime) – 3:49.47.
2. Марианне Вос (Нидерланды, Jumbo-Visma) – то же время.
3. Лотте Копеки (Бельгия, SD Worx — Protime) — то же время…
34. Тамара Дронова (Россия, Israel Premier Tech Roland) – отставание 0.02.
Общий зачёт после трёх этапов
1. Лотте Копеки (Бельгия, SD Worx — Protime) – 11:07.19.
2. Лиане Липперт (Германия, Movistar) – отставание 0.55.
3. Эшли Молман (ЮАР, AG Insurance — Soudal Quick-Step) +1.05…
7. Тамара Дронова (Россия, Israel Premier Tech Roland) – то же отставание.
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