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СМИ раскрыли подробности жизни Елены Исинбаевой в Испании

СМИ раскрыли подробности жизни Елены Исинбаевой в Испании
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Испанское издание El Digital Sur опубликовало информацию о жизни двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом россиянки Елены Исинбаевой в стране. В частности, стали известны подробности о недвижимости, которой владеет спортсменка.

По данным источника, Исинбаева владеет домом в элитном жилом комплексе в муниципалитете Арона. Это элитный дуплекс, площадь которого занимает около 200 квадратных метров. Также у олимпийской чемпионки есть собственность в курортном городе Кальяо Сальвахе на юге острова Тенерифе и автомобиль, который числится в собственности супруга спортсменки, бывшего метателя копья из России Никиты Петинова.

У Елены Исинбаевой в Испании есть идентификационный номер, который получают граждане других государств для жизни и работы в стране. Отмечается, что дети спортсменки получают образование в школе на юге Тенерифе.

Напомним, спортсменка, которую зарубежные СМИ обвинили в проживании в Испании, несмотря на звание майора российской армии, полученное в годы выступлений за ЦСКА, 17 июля заявила, что оно является номинальным. МОК подтвердил, что Исинбаева продолжит работу в организации.

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