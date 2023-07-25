СМИ раскрыли подробности жизни Елены Исинбаевой в Испании

Испанское издание El Digital Sur опубликовало информацию о жизни двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом россиянки Елены Исинбаевой в стране. В частности, стали известны подробности о недвижимости, которой владеет спортсменка.
По данным источника, Исинбаева владеет домом в элитном жилом комплексе в муниципалитете Арона. Это элитный дуплекс, площадь которого занимает около 200 квадратных метров. Также у олимпийской чемпионки есть собственность в курортном городе Кальяо Сальвахе на юге острова Тенерифе и автомобиль, который числится в собственности супруга спортсменки, бывшего метателя копья из России Никиты Петинова.
У Елены Исинбаевой в Испании есть идентификационный номер, который получают граждане других государств для жизни и работы в стране. Отмечается, что дети спортсменки получают образование в школе на юге Тенерифе.
Напомним, спортсменка, которую зарубежные СМИ обвинили в проживании в Испании, несмотря на звание майора российской армии, полученное в годы выступлений за ЦСКА, 17 июля заявила, что оно является номинальным. МОК подтвердил, что Исинбаева продолжит работу в организации.
- 25 июля 2023
-
21:40
-
21:25
-
21:01
-
20:18
-
19:42
-
19:16
-
18:56
-
17:57
-
16:41
-
16:12
-
15:28
-
15:08
-
13:45
-
10:50
-
10:34
-
09:48
-
09:33
-
00:51
- 24 июля 2023
-
23:48
-
23:17
-
23:06
-
23:00
-
22:31
-
21:39
-
21:11
-
18:29
-
16:45
-
14:47
-
14:36
-
14:02
-
12:54
-
12:31
-
11:39
-
11:37
-
11:18