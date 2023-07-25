Госдума рекомендовала Минспорту разработать меры по формированию мировоззрения атлетов

Государственная Дума Российской Федерации рекомендовала Министерству спорта страны разработать комплекс мер по формированию мировоззренческой составляющей ценностных ориентиров спортсменов.
«Рекомендовать Министерству спорта Российской Федерации продолжить работу по совершенствованию национальной системы физкультурно-спортивного воспитания населения. Разработать и реализовать комплекс мер по формированию идеологической, мировоззренческой составляющей ценностных ориентиров спортсменов. Совершенствовать подготовку спортсменов высокого класса и спортивного резерва для повышения конкурентоспособности российского спорта в условиях санкционного давления и попыток международной изоляции российского спорта со стороны недружественных государств, усилить меры по повышению эффективности кадрового, научно-методического обеспечения физкультурно-спортивной деятельности», — говорится в постановлении Госдумы РФ.
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