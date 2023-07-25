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Госдума рекомендовала Минспорту разработать меры по формированию мировоззрения атлетов

Госдума рекомендовала Минспорту разработать меры по формированию мировоззрения атлетов
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Государственная Дума Российской Федерации рекомендовала Министерству спорта страны разработать комплекс мер по формированию мировоззренческой составляющей ценностных ориентиров спортсменов.

«Рекомендовать Министерству спорта Российской Федерации продолжить работу по совершенствованию национальной системы физкультурно-спортивного воспитания населения. Разработать и реализовать комплекс мер по формированию идеологической, мировоззренческой составляющей ценностных ориентиров спортсменов. Совершенствовать подготовку спортсменов высокого класса и спортивного резерва для повышения конкурентоспособности российского спорта в условиях санкционного давления и попыток международной изоляции российского спорта со стороны недружественных государств, усилить меры по повышению эффективности кадрового, научно-методического обеспечения физкультурно-спортивной деятельности», — говорится в постановлении Госдумы РФ.

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