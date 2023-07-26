Великобританию могут лишить соревнований по велоспорту из-за запрета на въезд россиян

Президент Международного союза велосипедистов (UCI) Давид Лапартьян написал письмо министру спорта Великобритании Стюарту Эндрю, отметив, что запрет на въезд в страну российских и белорусских спортсменов может снизить шансы на проведение соревнований под эгидой UCI.
В частности, российские велогонщики испытывают трудности с визами для поездки на чемпионат мира, который пройдёт с 3 по 13 августа в Шотландии. UCI ещё в мае разрешил участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях в нейтральном статусе.
«Принимая во внимание усилия Великобритании и выдающийся послужной список в проведении крупных международных соревнований, я чувствую себя обязанным выразить нашу обеспокоенность тем, что подобные меры могут повлиять на будущую оценку заявок Великобритании по организации мероприятий UCI. Я искренне считаю, что в любых отношениях главное — взаимное доверие. Тот факт, что правительство не проявляет признаков доверия к нашей организации, повлияет на нашу уверенность в способности Великобритании организовывать спортивные мероприятия в ближайшие годы», — цитирует письмо Лапартьяна The Times.
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